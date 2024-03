Dystopia Haguenau, mardi 19 mars 2024.

Dystopia Haguenau Bas-Rhin

Juan et Juan sont les deux animateurs de Dystopia , une émission d’informations aseptisée où toute tentative de pensée se voit anesthésiée par un consensus ouaté. Malgré leurs efforts pour maintenir une ligne politiquement correcte, les deux animateurs voient une galerie de personnages prendre les rênes et chacun profite de sa minute d’antenne pour revendiquer sa posture et son idéologie. La diversité des points de vue s’entrechoque, se répond, s’annule… La réalité parfaite tourne alors à l’effroi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:30:00

fin : 2024-03-19 21:40:00

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est relais.culturel@agglo-haguenau.fr

