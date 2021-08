Valflaunès Valflaunès Hérault, Valflaunès “DYSTOPIA” – CIE LES ÂMES SILENCIEUSES – “DYSTOPIA” – CIE LES ÂMES SILENCIEUSES Valflaunès Valflaunès Catégories d’évènement: Hérault

Valflaunès Hérault Valflaunès Le 11 septembre 2021, la Compagnie Les âmes silencieuses présente “DyStopiA, ou le conte de la rêverie urbaine”, un spectacle de poésie imagée et dansée proposé dans le cadre de la soirée de remise du Prix de la Nouvelle Albertine Sarrazin organisée par l’association Vivre à Valflaunès. Dans l’intimité d’un bureau, un conteur tisse une histoire dans un ouvrage qu’il est en train de créer. Soucieux de relater son expérience de « la ville et de ses pavés », il invente une cité nommée DyStopiA où il relate l’oppressement que les hommes s’infligent, enfermés comme des animaux dans des cages urbaines. Dans un élan poétique, une voix s’élève pour conter leur destin… Distribution Avec Natalia Soreyn et Eddy Dépollier

Poèmes et textes : Natalia Soreyn

Images : Eddy Dépollier

Musiques : Alain Ferral, Justin Saint-Pierre, Eddy Dépollier

Architectures urbaines inspirées des créations de l’artiste montpelliérain Krystöf (collection “Rêverie urbaine”)

Infos pratiques Samedi 11 septembre 2021 – 21 h

Valflaunès, place de la mairie Spectacle de poésie imagée et dansée

Tout public à partir de 8 ans

Durée : 40 min

Gratuit, sans réservation

