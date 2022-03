DYSNOMIA LIVE Institut Bernard Magrez, 31 mars 2022, Bordeaux.

DYSNOMIA LIVE : Première Après plus d’un an de travail et de recherche, Theorem of Joy et Alexandre Dupeyron sont fiers et heureux de vous présenter : DYSNOMIA LIVE Rendez-vous au prestigieux Institut Culturel Bernard Magrez le Jeudi 31 Mars à 19h ! Billet ici : [https://www.institut-bernard-magrez.com/](https://www.institut-bernard-magrez.com/) Theorem of Joy / LIVE Composition / Contrebasse : Thomas Julienne Chant : Ellinoa Guitare : Paul Audoynaud Batterie : Tom Peyron Violon : Robin Antunes Alexandre Dupeyron / Photographie – projections Le spectacle : DYSNOMIA LIVE naît de la rencontre de deux artistes : Thomas Julienne (compositeur, contrebassiste) et Alexandre Dupeyron (photographe). Pensé comme un prolongement du livre d’Alexandre Dupeyron, ce spectacle est la continuité d’une exploration de l’interaction musique / photographie qu’ils mènent depuis 2016. Thomas Julienne a écrit pour son quintet « Theorem of Joy » une pièce musicale de soixante minutes, inspirées par les grands thèmes du livre: le vivant, la matière, la mort et l’esprit. Certaines pièces donnent le rythme du spectacle, d’autres plus improvisées réagissent en temps réels à la photographie, fil d’ariane du spectacle. Alexandre Dupeyron, réagit en lumière. Avec l’aide d’un logiciel de projection interactif, sa narration photographique se déploie tantôt en résonance tantôt en rupture avec la musique. Ce photo-concert pousse un cran plus loin le dialogue entre leur médium et donne à la photographie une sonorité. Par des échos, la photographie convulsive au rythme de la batterie, en résonance avec les cordes et nous parler du temps présent, de notre fragilité et de nos vanités. On se voit sur place ! Une création du Collectif DÉLUGE en collaboration avec :ParisBerlin Fotogroup, le 31e Itinéraires des Photographes Voyageurs. Avril 2022 Bordeaux et Les Associés Merci à la Ville de Bordeaux et à l’ OARA pour le soutien à la création ! Longue vie à ce spectacle ! Vidéo : #Romain Campet #Cloudbox

15 Euros plein 10 Euros Réduit

Institut Bernard Magrez 16 rue de Tivoli, Bordeaux Bordeaux Fondaudège Gironde



2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:30:00