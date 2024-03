DYS SUR DYS – SCEN’ETHIQUE Gare Saint Sauveur Lille, mardi 19 mars 2024.

DYS SUR DYS – SCEN’ETHIQUE Un rendez-vous pour partager le questionnement éthique issu du domaine de la santé. Mardi 19 mars, 19h00 Gare Saint Sauveur Gratuit sur inscription

Scen’ethique 2024 – Un spectacle, un débat

DYS SUR DYS

Gare Saint-Sauveur – Cinéma

Mar. 19 mars | 19h

Gratuit

Inscriptions : https://www.ethique-hdf.fr/grand-public/scenethique-un-spectacle-un-debat/2024-programme-de-lannee/dys-sur-dys/

Sur scène, Pirlouit raconte son enfance, sa jeunesse, en traversant ses souvenirs liés à la différence, aux échecs et aux joies. Il est accompagné par l’Homme-Orchestre, acteur de tous les autres personnages du réel et musicien de la B-O de sa vie, et par Fantômette, une fantôme hors du commun qui, une fois-là, ne le quittera plus. Ensemble, avec humour et poésie, iels vont créer l’univers de Pirlouit à vue, un univers adapté à la dyspraxie.

Pour cette première mise en scène, François Gillerot s’empare d’un sujet personnel et trop peu reconnu. En créant Dys sur dys, l’équipe aborde ainsi le rapport à la norme et à la différence, par le prisme spécifique de la dyspraxie. L’histoire de Pirlouit nous est racontée sans filtre et avec espoir par trois comédien·ne·s aux multiples casquettes.

La représentation sera suivie d’une débat sur le handicap, la normalité et la différence.

Le courriel d’accusé de réception de votre inscription vaudra ticket d’entrée, pensez à le conserver pour le présenter le jour de la projection.

L’inscription engage à participer au débat, véritable table ronde animée par Robin Cremer, directeur de l’ERER (espace de réflexion éthique HdF) en présence d’Aurélie Cassarin-Grand, directrice des activités au CREA1, de Kévin Ferlin, intervenant pair EPoP, de Pierre Valette, médecin urgentice au CH d’Arras et de Stéphane Zygart, docteur en philosophie et enseignant à l’université de Lille.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.