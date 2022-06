Dys sur dix – Compagnie Pih-Poh Bréhémont, 8 juin 2022, Bréhémont.

Dys sur dix – Compagnie Pih-Poh Bréhémont

2022-06-08 14:30:00 – 2022-06-08 15:30:00

Bréhémont 37130 Bréhémont

Théor est un jeune homme qui se souvent de ses 10 ans quand il avait l’impression d’être né rond dans un monde carré. Accompagné d’Elisa et Nassim, deux drôles d’acolytes qui ne le quittent pas d’une semelle, il nous raconte les épisodes marquants de sa vie d’enfant en prise à des difficultés un peu particulières : cauchemar au square, panique à vélo, voyage interstellaire.

A l’issue de ce voyage dans ses souvenirs réels ou rêves, Théor va trouver sa voie et gagner son autonomie.

« Dys sur dix » nous fait partager le vécu d’un ado avec ses troubles « dys » et en particulier, la dyspraxie.

Ce spectacle est la nouvelle création de la compagnie Pih Poh. Il a été écrit et mis en scène par Ida Tesla. Il est proposé dans le cadre de l’événement « Tram’auteur.trice » qui met en lumière les auteurs

saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr +33 6 75 88 39 52 http://www.tourainevalleedelindre.fr/

