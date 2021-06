DYNAMO COLLECTE VOS VIEUX VELOS Villers-lès-Nancy, 13 juin 2021-13 juin 2021, Villers-lès-Nancy.

DYNAMO COLLECTE VOS VIEUX VELOS 2021-06-13 10:00:00 – 2021-06-13 12:00:00 Parking Intermarché Avenue Paul Muller

Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

L’association Dynamo sera à Villers-lès-Nancy le dimanche 13 juin de 10h à 12h afin de récupérer les vélos dont vous souhaitez vous débarrasser. Rendez-vous sur le parking du magasin Intermarché à Clairlieu.

L’association Dynamo récupère tous vos vélos dans le but de leur donner une seconde vie. Ces vélos seront ainsi revalorisés pour être proposés à des prix abordables ou démontés afin d’alimenter en pièces l’atelier.

À cette occasion, vous pourrez également bénéficier d’un point air et huile pour entretenir vos vélos et faire connaissance avec les membres de l’association. Donner un vélo, c’est participer à l’essor du vélo en milieu urbain et favoriser le recyclage. En participant à la réduction des déchets, Dynamo souhaite d‘une manière générale sensibiliser le public et promouvoir le vélo comme moyen de déplacement écologique, économique et convivial.

Collecte de vélos

de 10h à 12h

Parking de l’Intermarché – Avenue Paul Muller à Villers-Clairlieu

+33 3 83 37 32 71 http://atelierdynamo.fr/

Dynamo