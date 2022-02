Dynamique Bénévole Association AVEC Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Une personne allocataire du RSA que vous accompagnez a besoin de -Lien social ? -Se remettre en mouvement ? -Regagner en confiance ? -Se réapproprier ou de développer certains savoir-être ? -Développer sa pratique du Français ? L’association AVEC accompagne les personnes dans toutes les étapes du parcours : « J’aimerais m’engager mais … …comment ? Pour quelle cause ? Quel public ? …quelle association contacter et comment ? …et si j’ai un souci pendant la mission ? …comment me servir de cette expérience dans mon projet professionnel ? » Le concept ? Un réseau d’associations qui permet aux personnes qui le souhaitent de s’engager dans une mission bénévole dans un cadre qui sécurise leur expérience. L’occasion d’exercer sa citoyenneté et de se remettre dans une dynamique vertueuse.

être allocataire du RSA

accompagnement au bénévolat pour les allocataires du RSA Association AVEC 17 rue de Bavière 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Étoile Forêt noire Meurthe-et-Moselle

