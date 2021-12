Dynamic Parc Parc des Expositions de Metz Métropole, 11 février 2022, Metz.

du vendredi 11 février 2022 au dimanche 20 février 2022 à Parc des Expositions de Metz Métropole

Dynamic Parc c’est : •La garantie d’une journée incroyable garantie dans un espace couvert et chauffé. •Un espace pique-nique est à votre disposition. •Un restaurant et une confiserie qui vous accueillent pour les déjeuners et les goûters.

entrée adultes 6,5€ et enfants 8,5€

Du vendredi 11 au dimanche 20 février, 6500 m2 seront destinés aux rires des enfants, des plus petits mais aussi des plus grands.

Parc des Expositions de Metz Métropole rue de la grange aux bois Metz Moselle



2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T18:00:00;2022-02-14T10:00:00 2022-02-14T18:00:00;2022-02-15T10:00:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-20T10:00:00 2022-02-20T18:00:00