DYNAH + SOLEYNIA LA MANUFACTURE CHANSON Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 20h30 à 22h00

Co-plateau en Partenariat avec le Réseau Chanson Occitanie

DYNAH

La pop de Dynah est intimiste, élégante, un pied dans le rêve, un pied dans le réel, de la force et du minimalisme dans le texte comme dans la musique. Elle écrit en français mais c’est dans la folk anglo-saxonne qu’elle a d’abord puisé. Ses chansons questionnent la féminité, la fragilité du monde, le lien mère-fille, des images dans lesquelles on devine des histoires qui s’articulent comme des petits miroirs de l’âme et du monde, paillettes sur la peau, qui dévoilent plus qu’elles ne cachent.

*****

SOLEYNIA

Deux femmes portées par la chanson, les musiques du monde et les émotions de la vie. « Avec ce duo d’artistes épatantes, on a vite fait de passer du rire au swing, d’une poésie orientale à des affres d’Occident, de rêves éthérés à des constats crus, aussi vite qu’elles passent d’un instrument à l’autre. Elles n’hésitent pas à jouer de fausses candeurs pour évoquer une spiritualité qui bouscule les clivages inutiles. »

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

