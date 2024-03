Dynah en concert aux Trois Baudets pour son album « L’eau Monte » Les Trois Baudets Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 20h00 à 22h30

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

22 euros.

Dynah sortira son premier album « L’eau monte » le 26 avril, un disque de pop intimiste et élégante qu’elle dévoile depuis quelques mois avec des singles comme La Douceur et Découpées. Elle sera le 13 avril en concert aux Trois Baudets pour nous présenter ses chansons sur scène, en première partie d’Ellie Bloom.

Dynah séduit avec son univers pop, mélodique et aux paroles inspirées. Ses chansons questionnent la féminité, la fragilité du monde, le lien mère-fille… elles sont des images, des situations dans lesquelles on devine des histoires en pointillés. Elles s’articulent comme des petits miroirs de l’âme et du monde, paillettes collées sur la peau, parures qui dévoilent plus qu’elles ne cachent.

Sur scène, elle s’entoure de Manon Iattoni, déjà présente dans

Ommm, ici aux choeurs, aux percussions ; il y a aussi la « grooveuse » Kahina

Ouali aux claviers et aux chœurs. Trio lumineux et féminin qui alterne

revendications joyeuses et émotions de l’intime.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018

Contact : https://lestroisbaudets.com/l-agenda/loc-ellie-bloom-1ere-partie-dynah?direct=true https://lestroisbaudets.com/l-agenda/loc-ellie-bloom-1ere-partie-dynah?direct=true

Dynah, L’eau monte Dynah le 13 avril aux 3 Baudets pour la sortie de son album L’eau Monte