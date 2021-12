Marseille L'Ekonature Bouches-du-Rhône, Marseille DYNACLUB #1 X EKONATURE L’Ekonature Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

FREESTYLES TABLE RONDE, OPEN MIC & DJ SET DE 20H À 1H À L’EKONATURE. ? [https://www.eventbrite.fr/e/billets-dynaclub-1-223390014547](https://www.eventbrite.fr/e/billets-dynaclub-1-223390014547) Événement ouvert à tous ! 60 places – 3€/entrée 1 rue des trois rois, 13006 Marseille (Cours Julien) Billetterie : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-dynaclub-1-223390014547](https://www.eventbrite.fr/e/billets-dynaclub-1-223390014547) PROGRAMMATION ・20h : Ouverture ・21h : Freestyles Table Ronde (30 à 45min), une diffusion et retransmission live est prévue sur notre chaine Twitch ! Le lien de notre chaîne : [https://www.twitch.tv/dynamhit](https://www.twitch.tv/dynamhit) ・22h : Open Mic ・22h30 : DJ SET x Snouz & Téo B2B Guillaume de Dynam’hit ・01h : Fermeture Dynam’hit : [https://www.facebook.com/dynamhit.webradio](https://www.facebook.com/dynamhit.webradio) [https://www.instagram.com/dynam.hit/](https://www.instagram.com/dynam.hit/) L’Ekonature : [https://www.facebook.com/lekonature/](https://www.facebook.com/lekonature/) [https://www.instagram.com/lekonature/](https://www.instagram.com/lekonature/)

