de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Eartsatz – Une installation de Dylan Cote et de Pierre Lafanéchère // Siana. Les recherches de Dylan Cote et Pierre Lafanéchère expérimentent les techniques afin de générer des formes tirant parti des potentiels plastiques des technologies numériques tout en questionnant leurs usages. Le monde raconté par Google Earth les intrigue… Les imperfections de ses formes, les défauts de ses textures, son temps suspendu, constituent les attributs d’un univers relevant davantage de la fiction algorithmique que d’une réalité tangible. Earthsatz amplifie la poésie froide et angoissante générée par ce « monde de poche » où la vie est inexistante, où les pixels ont remplacé les particules. Pour SIANA, les artistes ont créé de nouvelles boucles vidéos d’Earthsatz centrées sur son territoire. En partenariat avec Agglomération Grand Paris Sud et ISEA 2023. Avec le soutien de SIANA. Avec le commissariat de Julie Sicault Maillé / SIANA. Traversée Galilée Cours Blaise Pascal 91000 Evry-Courcouronnes Contact : http://www.dylancote.fr/earthsatz

