DYING FETUS + NASTY + CABAL + FROZEN SOUL LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 12 février 2023, PARIS.

GARMONBOZIA (PLATESV-R-2022-007252 / 007253) présente ce concert L'indépendance et l'intégrité musicale sont les deux principes auxquels DYING FETUS a toujours adhéré. Formé en 1991, en pleine vague Death Metal, DYING FETUS a mûri pour devenir l'un des premiers groupes de Death Metal/Grindcore à émerger de la scène Metal underground mondiale. Le groupe est reconnu dans le monde entier pour la perfection de son écriture au travers de ses huit albums studio, combinant un mélange innovant de virtuosité technique et de structures accrocheuses pour créer le crossover ultime entre Death Metal, Hardcore et Grind. En 2022, DYING FETUS relève une fois de plus la barre de l'extrémisme sonore avec son 9è album studio, première nouveauté depuis plus de 5 ans. Après plus de 30 ans d'une carrière distinguée, DYING FETUS consolide son héritage et parvient à repousser encore plus loin les limites créatives et techniques de son art.Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans accompagnés d'un parent détenteur d'une place. Informations et réservations à billetterie@garmonbozia-inc.com.Téléphone accès PMR : 01 42 06 05 52

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

Gratuit pour les enfants de moins de 11 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place. Informations et réservations à billetterie@garmonbozia-inc.com.

Téléphone accès PMR : 01 42 06 05 52

