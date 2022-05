“Dvořák, Quatuor Américain”, Ensemble Ouranos – Festival de Saint-Céré Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: 46110

10 EUR

Flûte : Matilde Calderini

Hautbois : Philibert Perrine

Clarinette : Amaury Viduvier

Basson : Raphaël Angster

Cor : Manuel Escauriaza Quintette à vents

Durée : 1h10 Cinq jeunes solistes réunis en 2014, que l’on retrouve aujourd’hui en diverses formations de chambre et dans les plus grandes phalanges symphoniques françaises. Leur curiosité et leur espièglerie les poussent à vous emmener sur les traces de l’écriture humoristique de Ligeti ou de Françaix, avant de vous plonger dans le Quatuor Américain d’Antonin Dvořák. Écrit en 1893, année de création de la Symphonie du Nouveau Monde, le quatuor op. 96 est tout autant imprégné de l’âme slave du compositeur que d’éléments folkloriques qui lui donnent une saveur particulière, mélange de couleurs américaines et d’un langage si personnel. INFORMATIONS / REPLI

