Dvořák / Haydn Aix-en-Provence, 30 avril 2022, Aix-en-Provence.

Dvořák / Haydn Rue Gaston de Saporta Cathédrale Saint Sauveur Aix-en-Provence

2022-04-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-30 21:30:00 21:30:00 Rue Gaston de Saporta Cathédrale Saint Sauveur

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

15 15 La messe en ré majeur est l’un des témoignages les plus éloquents de la relation de Dvorak avec l’homme, avec Dieu et avec la nature.



Le Salve Regina en sol mineur date de 1771 et ne fait en principe pas appel au chœur mais uniquement au quatuor vol accompagnent les cordes et un orchestre concertant. Elle est néanmoins souvent exécutée avec certains épisodes confiés à un chœur.



Chœur Darius Milhaud

● Solistes : Marion Schür, Chani Bauza, Yannick Badier, James Han

● Orgue : Grégoire Rolland

● Direction musicales : Maxime Kaprielian

Messe en Ré d’Anton Dvořák et Salve Regina de Joseph Haydn par le Chœur Darius Milhaud au sein de la Cathédrale Saint-Sauveur

choeurdariusmilhaudaix@gmail.com +33 4 42 16 11 61 http://choraledariusmilhaud.choralia.fr/

