Dvořák – Elgar
Auditorium de Lyon – Orchestre national de Lyon
149 rue Garibaldi
Lyon 3e Arrondissement

2022-06-10 18:00:00 – 2022-06-10 20:00:00

Jian Wang, violoncelliste majeur de notre temps, interprète le concerto d'Elgar entre deux œuvres au parfum d'Europe centrale : l'original Prélude à l'unisson d'Enesco et la Huitième, la plus dansante des symphonies de Dvořák.

