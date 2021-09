Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Dvořák / Chostakovitch L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Dvořák / Chostakovitch L’Azimut – Théâtre La Piscine, 10 mars 2022, Châtenay-Malabry. Dvořák / Chostakovitch

L’Azimut – Théâtre La Piscine, le jeudi 10 mars 2022 à 12:30

Formées au Conservatoire Royal de Bruxelles, c’est en Europe de l’Est que les musiciennes du trio Calligramme nous emmèneront. Au piano, au violon et au violoncelle, elles interpréteront pour nous le trio Dumky op.90 de Antonin Dvořák, inspiré de thèmes folkloriques, et le trio op.67 de Dmitri Chostakovitch.

De 5,50 € à 20 €

Trio Calligramme L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T12:30:00 2022-03-10T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry