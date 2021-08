Dvorak Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, 12 mai 2022, Toulouse.

### La plus célèbre symphonie de Dvorak dans une version inédite **Vous vous demandez certainement comment l’orchestre de chambre de Toulouse allait faire pour vous proposer la Symphonie du Nouveau Monde écrite pour un orchestre symphonique !** Impossible de n’imaginer que des cordes, même avec le talent d’arrangeur de Gilles Colliard… et vous avez raison ! Mais l’orchestre caresse depuis longtemps l’idée de vous offrir un genre nouveau, qui utilise les possibilités des techniques modernes. Et c’est ce qu’il va tenter ici. Depuis la période baroque, bien peu d’instruments totalement nouveaux ont été inventés. Certes, le piano a supplanté le clavecin, et sa facture comme sa technique sont différentes. Mais cela reste le principe des instruments à clavier… connu de longue date. Les « ondes Martenot », véritable innovation du XXe siècle, n’ont pas connu le succès. Et dans un genre plus conventionnel, la musique classique ne s’est pas appropriée la famille des saxophones fort heureusement sauvée par le Jazz. En musique, les innovations sont à chercher du côté des possibilités quasi infinies de traitement du son que les micro-processeurs offrent aux instruments traditionnels une fois électrifiés. Qu’auraient fait les compositeurs du passé avec les possibilités techniques d’aujourd’hui ? Comme eux, comme vous, cet orchestre reste attaché à la tonalité, aux belles mélodies, aux thèmes qui restent en mémoire. Mais en authentiques musiciens du XXIe siècle qu’ils sont, réceptifs à d’autres sonorités moins conventionnelles pour peu qu’elles conservent l’harmonie initialement voulue. Voilà le projet dont vous avez la primeur en première mondiale : mélanger cordes électriques et acoustiques, utiliser les possibilités du piano et des percussions électroniques… ne rien changer à l’œuvre sauf l’instrumentation, et la redécouvrir, et l’entendre autrement. ### Programme **Anton Dvořák** (1841-1904) * _Deux bagatelles_ * _La Symphonie du Nouveau Monde_ * _Arrangement pour cordes, cordes électriques, percussions et piano électrique par Gilles Colliard_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Orchestre de Chambre de Toulouse ](https://www.orchestredechambredetoulouse.fr/concert/dvorak-2/) ![]() ### Infos pratiques Jeudi 12 et vendredi 13 mai à 20h30

