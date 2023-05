Duvigneau Midon Duo Le Melville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Duvigneau Midon Duo Le Melville, 25 avril 2023, Paris. Le mardi 30 mai 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Thomas et Gabriel viennent distiller un jazz doux, fait de standards remarquablement interprétés. Thomas Duvigneau vous propose une soirée piano jazz basée sur les grands standards de l’american songbook. Diplômé en 2005 du Conservatoire Royal de La Haye aux Pays-Bas, il s’installe a Paris et se produit régulièrement dans les clubs de jazz les plus prestigieux. Sa musique est influencée par ses nombreux voyages et rencontres, aux USA, en Europe, Inde, Népal où il enseigne au conservatoire de Kathmandu, Serbie, Thaïlande et en Israël avec le Batteur légendaire Billy Cobham. Il se produit aujourd’hui régulièrement à Paris avec notamment Lukmil Perez, Gabriel Pierre, Gabriel Midon, Gilles Naturel, Sara Miette, Ilana Bens etc… Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact : https://lemelville.fr/evenement/thomas-duvigneau-gabriel-midon-2/

