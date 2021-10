Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris DUVED AND HIS TRANSATLANTIC FIVE LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Né de l'union de cinq artistes internationaux et de leur amour de la musique des années 30, le "Duved's Transatlantic Five" défend avec ferveur le style musical et l'esprit de la formation originelle : le Quintette du Hot Club de France. A l'instar de Django et Stéphane Grapelli, la rencontre du guitariste israélien Duved Dunayevsky, reconnu comme héritier naturel de Django Reinhardt avec le violoniste virtuose russe Daniel Garlitsky a été le point de départ de cette formation. Il ne s'agit pas seulement de faire vivre le jazz traditionnel en le préservant mais également d'étendre son héritage créatif. Duved et Daniel sont rejoints sur ce projet par le guitariste et chanteur italien Andrea Soria, le guitariste français Pierre Richeux, et le contrebassiste australien Scott Koehlert.

