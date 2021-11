Toulouse Zénith de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse DUTRONC & DUTRONC Zénith de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DUTRONC & DUTRONC Zénith de Toulouse, 24 novembre 2022, Toulouse. DUTRONC & DUTRONC

Zénith de Toulouse, le jeudi 24 novembre 2022 à 20:00 Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité.

Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique dès le mois d’avril 2022. Producteur : L Productions Placement: Place numérotée Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Variété française Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T20:00:00 2022-11-24T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Zénith de Toulouse Adresse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Ville Toulouse lieuville Zénith de Toulouse Toulouse