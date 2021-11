Istres cedex Pub de l'Europe Bouches-du-Rhône, Istres cedex Dusty Gong Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres cedex

Dusty Gong Pub de l’Europe, 10 novembre 2021, Istres cedex. Dusty Gong

Pub de l’Europe, le mercredi 10 novembre à 21:00

Voyage gratuit avec la compagnie « Dusty Gong » , direction la Jamaïque ! Vos Stewards «Alain» et «Serge» ainsi que le capitaine «Paco» vous accompagneront lors de la traversée transatlantique vers la Jamaïque ! Ne ratez pas cette offre exceptionnelle !

Entrée libre

♫♫♫ Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres cedex Autres Lieu Pub de l'Europe Adresse place de l'hôtel de ville 13800 Istres Ville Istres cedex lieuville Pub de l'Europe Istres cedex