Visites de Vergers Dussac, 10 août 2023, Dussac.

Dussac,Dordogne

Visites de vergers en groupes gratuites !

Organisé par le syndicat AOP Pomme du Limousin.

Retrouvez tout le planning des visites de la Route de la Pomme sur le site internet..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 . .

Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free orchard tours for groups!

Organized by the AOP Pomme du Limousin union.

Find out more about the Route de la Pomme on the website.

Visitas gratuitas a los huertos para grupos

Organizadas por el sindicato AOP Pomme du Limousin.

Infórmese sobre el calendario de visitas de la Route de la Pomme en la página web.

Kostenlose Besuche von Obstplantagen in Gruppen!

Organisiert von der Genossenschaft AOP Pomme du Limousin.

Den gesamten Besuchsplan der Apfelstraße finden Sie auf der Website.

Mise à jour le 2023-06-29 par Isle-Auvézère