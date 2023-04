Marché de Durtol Centre-ville Durtol Catégories d’Évènement: Durtol

Puy-de-Dôme

Marché de Durtol Centre-ville, 1 janvier 2023, Durtol. Durtol fait son marché tous les mercredis de 7h à 12h30..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Centre-ville

Durtol 63830 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Durtol has its market every Wednesday from 7am to 12.30pm. Durtol tiene un mercado todos los miércoles de 7 a 12.30 horas. In Durtol findet jeden Mittwoch von 7:00 bis 12:30 Uhr ein Markt statt. Mise à jour le 2023-03-09 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Durtol, Puy-de-Dôme Autres Lieu Centre-ville Adresse Centre-ville Ville Durtol Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Centre-ville Durtol

Centre-ville Durtol Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/durtol/

Marché de Durtol Centre-ville 2023-01-01 was last modified: by Marché de Durtol Centre-ville Centre-ville 1 janvier 2023 Centre-ville Durtol

Durtol Puy-de-Dôme