Firoba apéro, 5 mai 2023, Durmenach.

De mai à octobre, chaque 1er vendredi, pour finir la semaine,passez boire un verre, déguster une tarte flambée, refaire le monde entre copains..

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . 0 EUR.

Durmenach 68480 Haut-Rhin Grand Est



From May to October, every first Friday, to end the week, come and have a drink, enjoy a tarte flambée, and renew the world with friends.

De mayo a octubre, cada primer viernes, para terminar la semana, venga a tomar una copa, disfrutar de una tarta flambeada y reunirse con los amigos.

Von Mai bis Oktober, jeden 1. Freitag, um die Woche zu beenden, kommen Sie vorbei, um etwas zu trinken, einen Flammkuchen zu essen und die Welt unter Freunden neu zu gestalten.

Mise à jour le 2023-02-20 par Office de tourisme du Sundgau