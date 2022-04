During Effervescence Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Vaucluse

During Effervescence Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

2022-04-29 20:45:00 – 21:45:00

Valréas Vaucluse EUR Quatre individus en recherche d’exil traversent l’effervescence.

Un lieu de passage, une période de rush, l’ébullition des âmes sous une orchestration frénétique… theatredurondpoint@gmail.com +33 4 90 35 21 45 http://www.theatredurondpointpaca.com/ Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

