Spectacle musical Les Quatr’astrophes Durenque, 3 août 2023, Durenque.

Durenque,Aveyron

Trois musiciennes et une conteuse proposent un spectacle musical et poétique sur des musiques variées et des textes souvent drôles ou engagés. Tout public. A 20h45 à l’église de Durenque..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie



Three musicians and a storyteller offer a musical and poetic show based on a variety of music and texts that are often funny or engaging. All audiences. 8:45pm, Durenque church.

Tres músicos y un cuentacuentos ofrecen un espectáculo musical y poético con música variada y letras a menudo divertidas o entrañables. Para todos los públicos. 20:45 h en la iglesia de Durenque.

Drei Musikerinnen und eine Erzählerin bieten ein musikalisches und poetisches Spektakel mit abwechslungsreicher Musik und oft lustigen oder engagierten Texten. Für alle Altersgruppen. Um 20.45 Uhr in der Kirche von Durenque.

Mise à jour le 2023-05-31 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS