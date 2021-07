Dure Vie x Traumer (Extended Set) ~ Open air Ciel Aubervilliers, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Le dimanche 25 juillet 2021

de 14h à 0h

payant

Dure Vie s’installe dans le jardin festif éphémère CIEL Aubervilliers de 14h à 00h. Aux platines : Traumer, l’un des producteurs parisiens les plus prolifiques en termes de minimale, techno et deep jouera en extended set aux côtés d’Amine et Massaï. La déconnexion dominicale entre les murs végétaux et le système-son calibré du lieu.

Programmation :

Traumer

soundcloud.com/traumer

Massaï

soundcloud.com/massaiofficial

Amine

Activités

Ferme urbaine

Open air festifs · Concerts & dj sets

Food, bières & vins vivants

Ateliers & workshops

Expériences végétales

DJ Booth en bois recyclé

Un système son de qualité

Notre Jardin

Ciel Aubervilliers est un espace multifacette installé dans la ferme urbaine Sous Les Fraises à Aubervilliers, un véritable exemple d’agriculture urbaine porteuse de sens destinée à végétaliser les villes et le Grand Paris.

Un paysage à l’allure augmentée par un aménagement conçu spécialement pour préserver la nature de l’espace.

S’entrelacent alors avec poésie murs végétaux, mobiliers et équipements techniques destinés à des expériences musicales et festives.

Transports et accès

202 Avenue des Magasins Généraux

93300 Aubervilliers

Métro 12 – Front Populaire

Station Vélib’ – Avenue des Forgerons

Pass Sanitaire COVID-19

Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée avec une pièce d’identité.

Ciel Aubervilliers

Jardin vivant et festif à ciel ouvert

Ciel Aubervilliers 202 Avenue des Magasins Généraux Aubervilliers 93300

Contact :Ciel Aubervilliers 0613148330 communication@cielaubervilliers.fr https://www.facebook.com/events/342467840798448?ref=newsfeed

Date complète :

