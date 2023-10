Dure Vie x La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Dure Vie reprend ses quartiers d’hiver dans l’un des temples de la vie nocturne parisienne : La Machine.

Sans frontières de genres pour un marathon explosif de 6h, le line-up tout-terrain réunit un éventail d’artistes phares de la scène actuelle française et internationale.

Entre techno, house, breakbeat, italo, électro, trance, ghetto ou encore miami bass, tout le club sera investit de l’immense Central à l’intimiste Chaufferie, de l’extérieur du Bar à Bulles et du Toit jusqu’au moindre recoin sonore. À la manoeuvre : le maître français Bambounou, le ponte norvégien Skatebård et la flèche australienne Logic1000 dans le Central, et une carte blanche au label français Jerry Horny avec quatre figures clés du renouveau de la scène française, Aasi, Maté, Same O et Swooh.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/dure-vie-3/ https://fb.me/e/5OyRlOZmP https://fb.me/e/5OyRlOZmP https://link.dice.fm/B60cbb5c9714

Chloé Grienenberger