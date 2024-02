Dure Vie x La Machine : DJ BORING B2B salute + Kumquat (Melody, Wendy, One Tough Cookie) La Machine du Moulin Rouge Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Après deux événements sold out et une énergie sans pareille, Dure Vie reprend ses quartiers d’hiver dans l’un des temples de la vie nocturne parisienne : La Machine.

Sans frontières de genres pour un marathon explosif de 6h, le line-up tout-terrain réunit à nouveau un éventail d’artistes phares de la scène actuelle internationale et française.

Tout le club sera investi de l’immense Central à l’intimiste Chaufferie, de l’extérieur du Bar à Bulles et du Toit jusqu’au moindre recoin sonore. À la manoeuvre : un B2B d’anthologie toute la nuit entre l’australien DJ BORING et l’autrichien salute dans le Central from house to techno, et une carte blanche au collectif parisien Kumquat avec Melody, Wendy et One Tough Cookie entre house, minimal et techno.

Il nous tarde de vous retrouver.

Chaleur sur le dancefloor.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/dure-vie-5/ https://fb.me/e/4c2Ot0VnR https://fb.me/e/4c2Ot0VnR https://link.dice.fm/durevie-mars24

