Dure Vie x La Machine : Boys Noize, STL-P, Vanille, Maruwa, Pimp ta Ride, Taube La Machine du Moulin Rouge Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Après une soirée d’anthologie en novembre, Dure Vie revient prendre ses quartiers d’hiver dans l’un des temples de la vie nocturne parisienne : La Machine

Sans frontières de genres pour un marathon explosif de 6h, le line-up tout-terrain réunit un éventail d’artistes phares de la scène actuelle internationale et française, invité·e·s pour leur capacité à retourner les dancefloors.

En tête de file, nous recevrons le monument allemand de la scène électronique Boys Noize, fondateur de Boys Noize Records et BNR Trax, passé par les plus grandes scènes du monde de Coachella au Berghain, remixeur de Daft Punk, Depeche Mode, David Lynch ou encore Snoop Doog, sans jamais cesser d’être respecté de la scène underground pour ses sorties sur les labels pointus de Skee Mask, Jensen Interceptor ou encore Unklevon.

À ses côtés, la nouvelle génération d’artistes féminines aux sélections hyper riches et modernes seront présentes, dont la flèche allemande Maruwa et les françaises Vanille et STL-P. La Chaufferie vrombir aussi avec le berlinois Taube fan des synthés modulaires et disciple de Boys Noize, et le collectif parisien Pimp Ta Ride pour un set à 1000 à l’heure.

Entre techno, house, breakbeat, électro, acid, drum’n’bass, IDM, eurodance ou encore trance, tout le club sera investi de l’immense Central à l’intimiste Chaufferie, de l’extérieur du Bar à Bulles et du Toit jusqu’au moindre recoin sonore.

Il nous tarde de vous retrouver.

Chaleur sur le dancefloor.

La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/dure-vie-4/ https://fb.me/e/3bYDdbW8t https://fb.me/e/3bYDdbW8t https://link.dice.fm/b7ab1097353b

Dure Vie