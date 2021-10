Dure Vie x Kilomètre25 : DJ BORING, KETTAMA, Cracki Soundsys Kilomètre25, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 22h à 5h

payant

Jamais 2 sans 3 ! Après deux folles soirées en juillet et septembre, Dure Vie & Kilomètre25 font le troisième round 100% house sous le périph’. Au programme de ce clap de fin : le référent australien DJ BORING, l’incisif irlandais Kettama, l’équipe bouillante du Cracki Soundsystem et l’étoile groovy Tatie Dee. Échauffez-vous l

✨ KILOMÈTRE25, LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES.

Lieu de vie de 2 200 m2 sous le périphérique, le nouvel open air Kilomètre25 accompagne et valorise les expressions artistiques émergentes et les porteurs de projets engagés. Le jour, un village dans la ville avec ses marchés de créateurs, boutiques et ateliers. La nuit, un espace de libre expression pour les musiques électroniques. Ouvert du mercredi au dimanche tout l’été, à Paris 19ème.

__________________________

BILLETTERIE

Shotgun : bit.ly/39uqDHr

Préventes : Early 12€ / Regular 15€ / Last Chance 18€

Sur place : 18€

__________________________

INFORMATIONS COVID-19

⛩ Le Kilomètre25 met en place des dispositifs afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Tous les événements seront aménagés pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Si vous vous sentez mal ou ressentez les symptômes du COVID-19, ne prenez aucun risque et restez chez vous.

PASS SANITAIRE

Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée avec une pièce d’identité. Détails du pass sanitaire : http://www.kilometre25.fr/pass-sanitaire

Merci de mettre votre masque à votre arrivée et de le conserver dans les files d’attentes.

______________________

✨ VESTIAIRE

Prix par article : 2€

Capacité limitée, venez léger ! Pas de valise, plan vigipirate.

______________________

✨ ACCÈS

L’événement est réservé à un public majeur de +18 ans. Une carte d’identité vous sera demandée à l’entrée. La direction se réserve le droit d’admission.

Adresse : 12/A Rue Ella Fitzgerald 75019 PARIS

T(3B) : Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig

M(5) : Porte de Pantin ou Hoche

M(7) : Porte de la Villette

RER(E) : Gare de Pantin

VELIB : Ella Fitzgerald

______________________

✨ VTC – FREENOW

Vous ne savez pas comment venir au Kilomètre25 ?

FREENOW vous emmène sur le périph : 50% de réduction* sur 2 courses VTC avec le code KM25. Plus d’excuse pour venir et repartir !

*Offre valable uniquement en France sur les 2 premières courses, pour tout nouvel utilisateur, dans la limite de 8€ par course, jusqu’au 30/09/2021. Plus d’info ici : bit.ly/35xyC4L

______________________

✨ HORAIRES D’OUVERTURE

Le Kilomètre25 est ouvert du mercredi au dimanche, du 18/06/2021 jusqu’à la fin de l’été.

Licence 2 : PLATESV-D-2021-002415

Licence 3 : D-21- 000582

______________________

Date complète :

2021-10-01T22:00:00+02:00_2021-10-02T05:00:00+02:00

