Dure Vie La Machine du Moulin Rouge, 17 février 2023, Paris.

Le vendredi 17 février 2023

de 23h30 à 06h00

. payant

Dure Vie invite Kerri Chandler à La Machine du Moulin Rouge

Après la sortie de sa dernière Boiler Room à New York, Dure Vie a l’honneur d’inviter la légende house américaine Kerri Chandler pour un nouveau take over dans les 2 salles de La Machine du Moulin Rouge.

Au programme : une grande nuit de house, garage et deep, un voyage entre le New Jersey, Détroit et Chicago. Le fleuron de la scène française l’accompagnera aux platines, avec Aleqs Notal, Tatie Dee, et les deux collectifs GOGO GREEN et Figurative Records dans la Chaufferie. « With Love, Respect and Admiration », Let’s make it !

La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/dure-vie-2/ https://fb.me/e/2E7WFNIuu https://fb.me/e/2E7WFNIuu https://link.dice.fm/R097f8514518

Dure Vie