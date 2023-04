Printemps de Durcet : atelier d’écriture « A dos d’oiseaux » mairie de Durcet, 1 mai 2023, Durcet.

Son plumage, son vol, ses migrations, ses couleurs, son chant, la sonorité de son nom…l’oiseau est déjà un poème en soi!

Il est alors tout naturel de s’en inspirer pour créer. Nous vous invitons à vous envoler, à tire d’aile et avec votre plus belle plume, dans l’ornithosphère pensée par deux drôles d’oiseaux. Au gré des activités, vous aurez la possibilité d’exprimer votre créativité, dans une atmosphère des plus chouettes!

Atelier d’écriture animé par l’association « Le temps des Rêves ».

2023-05-01 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-01 12:30:00. .

mairie de Durcet

Durcet 61100 Orne Normandie



Its plumage, its flight, its migrations, its colors, its song, the sound of its name… the bird is already a poem in itself!

It is then natural to draw inspiration from it to create. We invite you to fly away, with your best feather, in the ornithosphere thought by two funny birds. During the activities, you will have the opportunity to express your creativity, in a very nice atmosphere!

Writing workshop animated by the association « Le temps des Rêves

Su plumaje, su vuelo, sus migraciones, sus colores, su canto, el sonido de su nombre… ¡el pájaro ya es un poema en sí mismo!

Por eso es natural inspirarse en él para crear. Le invitamos a volar, con su mejor pluma, en la ornitoesfera ideada por dos divertidos pájaros. Durante las actividades, tendrás la oportunidad de expresar tu creatividad, ¡en un ambiente muy agradable!

Taller de escritura dirigido por la asociación « Le temps des Rêves

Sein Gefieder, sein Flug, seine Wanderungen, seine Farben, sein Gesang, der Klang seines Namens… ein Vogel ist bereits ein Gedicht für sich!

Es ist also ganz natürlich, sich davon inspirieren zu lassen. Wir laden Sie ein, mit Ihren Flügeln und Ihrer besten Feder in die Ornithosphäre zu fliegen, die von zwei lustigen Vögeln entworfen wurde. Bei den Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kreativität in einer tollen Atmosphäre zu entfalten

Schreibworkshop unter der Leitung des Vereins « Le temps des Rêves » (Zeit der Träume)

Mise à jour le 2023-04-10 par Flers agglo