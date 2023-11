Réveillon électronique au château de la Grave Bechade Duras, 31 décembre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Réveillon électronique au château de la Grave Béchade !

12 heures non stop

Deux salles, deux ambiances avec OCTOFOLIES x ANAMORPHOSE ! Deux collectifs actifs dans les musiques électroniques et passionnés par l’organisation d’événements dans des monuments du patrimoine architectural du Pays de Duras, l’un au château de Lagrave Béchade, l’autre à Duras et distants de quelques kms, unissent leurs forces à l’occasion du passage au nouvel an pour vous proposer ensemble un réveillon encore plus pétillant au CHATEAU LA GRAVE BECHADE dans le Lot et Garonne à la jonction de la Gironde et de la Dordogne.

Un événement haut en couleur, respectueux de l’environnement à ne pas manquer..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 09:00:00. EUR.

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Electronic New Year’s Eve at Château de la Grave Béchade!

12 hours non-stop

Two venues, two atmospheres with OCTOFOLIES x ANAMORPHOSE! Two collectives active in electronic music and passionate about organizing events in architectural heritage monuments in the Duras region, one at the Château de Lagrave Béchade, the other in Duras, just a few kilometers apart, are joining forces to bring you an even more sparkling New Year’s Eve event at the CHATEAU LA GRAVE BECHADE in the Lot et Garonne region, at the junction of the Gironde and Dordogne rivers.

A colorful, eco-friendly event not to be missed.

¡Nochevieja electrónica en el Château de la Grave Béchade!

12 horas ininterrumpidas

¡Dos lugares, dos ambientes con OCTOFOLIES x ANAMORPHOSE! Dos grupos activos en la música electrónica y apasionados por la organización de eventos en lugares del patrimonio arquitectónico de la región de Duras, uno en el Château de Lagrave Béchade, el otro en Duras, a pocos kilómetros de distancia, unen sus fuerzas para recibir el Año Nuevo con una fiesta de Nochevieja aún más chispeante en el CHATEAU LA GRAVE BECHADE, en el Lot et Garonne, donde confluyen la Gironda y la Dordoña.

Un evento colorista y respetuoso con el medio ambiente que no debe perderse.

Elektronischer Weckruf im Château de la Grave Béchade!

12 Stunden nonstop!

Zwei Säle, zwei Stimmungen mit OCTOFOLIES x ANAMORPHOSE! Zwei Kollektive, die in der elektronischen Musik aktiv sind und leidenschaftlich gerne Veranstaltungen in Denkmälern des architektonischen Erbes des Pays de Duras organisieren, das eine im Schloss Lagrave Béchade, das andere in Duras und nur wenige Kilometer voneinander entfernt, bündeln anlässlich des Jahreswechsels ihre Kräfte, um Ihnen gemeinsam einen noch prickelnderen Silvesterabend im CHATEAU LA GRAVE BECHADE im Departement Lot et Garonne an der Schnittstelle zwischen Gironde und Dordogne zu bieten.

Ein farbenfrohes, umweltfreundliches Ereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT du Pays de Duras – CDT47