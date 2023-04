Ce soir c’est show avec Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor Salle du Foirail, 4 novembre 2023, Duras.

Spectacle d’humour musical avec Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor. Le couple explosif de « Folles Noces », dans un nouveau spectacle.

Tout est prêt (ou presque) pour leur grande première !

Mais ça … vous ne le verrez pas.

Car ce soir, c’est à leur ultime répétition qu’ils vous invitent : la « générale » !

Ce soir, ils lèvent le voile sur l’envers du décor et vous donnent l’occasion unique de participer aux tous derniers réglages …

Au programme :

Des chansons, du théâtre, de l’humour …

… et des cascades. Forcément.

De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors …

en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Montand, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … venez rire et chanter avec eux …

… et vivre un moment inoubliable !.

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle du Foirail

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical humor show with Catherine Delourtet and Jean-Paul Delvor. The explosive couple of « Folles Noces », in a new show.

Everything is ready (or almost) for their big premiere!

But this … you will not see it.

Because tonight, they invite you to their final rehearsal: the « general »!

Tonight, they lift the veil on the backstage and give you the unique opportunity to participate in the final adjustments …

On the program :

Songs, theater, humor ?

… and stunts. Of course.

From Dalida to Boris Vian, from Léo Ferré to Kylie Minogue, from Berthe Sylva to the Doors ?

through Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Montand, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … come laugh and sing with them …

… and live an unforgettable moment !

Espectáculo de comedia musical con Catherine Delourtet y Jean-Paul Delvor. La explosiva pareja de « Folles Noces », en un nuevo espectáculo.

¡Todo está listo (o casi) para su gran estreno!

Pero esto… no lo verás.

Porque esta noche, les invitan a su último ensayo: ¡el « general »!

Esta noche, desvelarán los bastidores y le darán la oportunidad única de participar en los últimos ajustes…

En el programa:

Canciones, teatro, humor..

… y acrobacias. Por supuesto.

De Dalida a Boris Vian, de Léo Ferré a Kylie Minogue, de Berthe Sylva a The Doors ?

pasando por Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Montand, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … venga a reír y cantar con ellos …

… ¡y viva un momento inolvidable!

Musikalische Humorshow mit Catherine Delourtet und Jean-Paul Delvor. Das explosive Paar aus « Folles Noces » in einer neuen Show.

Alles (oder fast alles) ist bereit für ihre große Premiere!

Aber das … werden Sie nicht sehen.

Denn heute Abend laden sie Sie zu ihrer letzten Probe ein: der « Generalprobe »!

Heute Abend lüften sie den Schleier hinter den Kulissen und geben Ihnen die einmalige Gelegenheit, an den letzten Einstellungen teilzunehmen …

Auf dem Programm stehen:

Lieder, Theater, Humor ?

… und Stunts. Natürlich.

Von Dalida bis Boris Vian, von Léo Ferré bis Kylie Minogue, von Berthe Sylva bis zu den Doors ?

über Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Trenet, Montand, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe … lachen und singen Sie mit ihnen …

… und erleben Sie einen unvergesslichen Moment!

