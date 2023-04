Festival de l’espoir – Spectacle jeune public avec Henri Dès au profit des récoltes de l’Espoir Jardins du Chateau, 17 septembre 2023, Duras.

Dimanche 17 septembre 15h : Spectacle jeune public HENRI DÈS

Venez Partager un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès , le papa de « La petite Charlotte » et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Lannone.

Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.

Grands parents, parents et petits-enfants en participant à ce concert vous aurez l’occasion de partager de doux moments ensemble, en chantant à l’unisson.

Billets bientôt en vente chez :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Office de tourisme Duras

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur, Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue

– Carrefour Market Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Bureau de tabac Pellegrue

– Café du midi Soussac.

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Jardins du Chateau

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Sunday 17 September 3pm: Young audience show HENRI DÈS

Come and share an exceptional moment of intimacy with Henri Dès, the father of « La petite Charlotte » and his songs. Little jewels in a box, wrapped in the sound of his guitar and Fabien Lannone’s double bass.

A show that goes to the essential, eyes in the eyes.

Grandparents, parents and grandchildren, by participating in this concert you will have the opportunity to share sweet moments together, singing in unison.

Tickets on sale soon at :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Duras tourist office

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur, Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue

– Carrefour Market Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Tobacco shop Pellegrue

– Café du midi Soussac

Domingo 17 de septiembre a las 15:00 h: Espectáculo para el público joven HENRI DÈS

Venga a compartir un momento excepcional de intimidad con Henri Dès, el padre de « La petite Charlotte » y sus canciones. Pequeñas joyas en una caja, envueltas en el sonido de su guitarra y el contrabajo de Fabien Lannone.

Un espectáculo que va directo al meollo de la cuestión, ojo a ojo.

Abuelos, padres y nietos, participando en este concierto tendréis la oportunidad de compartir dulces momentos juntos, cantando al unísono.

Entradas a la venta próximamente en :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Oficina de Turismo de Duras

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur, Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue

– Mercado Carrefour Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Estanco Pellegrue

– Café du midi Soussac

Sonntag, 17. September 15 Uhr: Kindervorstellung HENRI DÈS

Kommen Sie und teilen Sie einen außergewöhnlich intimen Moment mit Henri Dès, dem Vater von « La petite Charlotte » und seinen Liedern. Kleine Juwelen in einer Schatulle, umhüllt vom Klang seiner Gitarre und dem des Kontrabasses von Fabien Lannone.

Eine Aufführung, die auf das Wesentliche eingeht, Auge in Auge.

Großeltern, Eltern und Enkelkinder, die an diesem Konzert teilnehmen, haben die Gelegenheit, süße Momente miteinander zu teilen und gemeinsam zu singen.

Tickets bald erhältlich bei :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Tourismusbüro Duras

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur, Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue

– Carrefour Market Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Tabakladen Pellegrue

– Café du midi Soussac

Mise à jour le 2023-04-15 par OT du Pays de Duras – CDT47