Festival de l’espoir – Concert Sangria Gratuite au profit des récoltes de l’Espoir Jardins du Chateau, 15 septembre 2023, Duras.

– Vendredi 15 septembre dès 18h : Concert Sangria Gratuite. Soirée festive en perspective ! Restauration sur place

– Samedi 16 septembre dès 18h : Concert des années 80 avec Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – Feux d’Artifice – Restauration sur place

– Dimanche 17 septembre dès 13h30 : spectacle jeune public Henri Dès

Billets bientôt en vente chez :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Office de tourisme Duras,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur et Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– Bureau de tabac Pellegrue

– Café du midi Soussac.

Jardins du Chateau

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



– Friday, September 15th from 6pm: Free Sangria Concert. Festive evening in perspective! Catering on the spot

– Saturday, September 16 from 6 pm: Concert of the 80’s with Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – Fireworks – Catering on site

– Sunday September 17 from 1:30 pm: show for young people Henri Dès

Tickets on sale soon at :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Duras tourist office,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur and Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– Tobacco shop Pellegrue

– Café du midi Soussac

– Viernes 15 de septiembre a partir de las 18.00 horas: Concierto gratuito de sangría. ¡Noche festiva en perspectiva! Catering in situ

– Sábado 16 de septiembre a partir de las 18:00 h: Concierto de los 80 con Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – Fuegos artificiales – Restauración in situ

– Domingo 17 de septiembre a partir de las 13.30 h: espectáculo infantil Henri Dès

Entradas próximamente a la venta en :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc…

– Oficina de turismo de Duras,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur y Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– Estanco Pellegrue

– Café du midi Soussac

– Freitag, 15. September ab 18 Uhr: Gratis Sangria-Konzert. Ein festlicher Abend in Aussicht! Verpflegung vor Ort

– Samstag, 16. September ab 18 Uhr: 80er-Jahre-Konzert mit Plastic Bertrand, Julie Piétri, Sloane, William de Début de Soirée, Jean-Pierre Morgand, Alain Llorca de Gold, Zouk Machine, Christian de Raft, Partenaire Particulier, Pedro Castano (Macarena) – Feuerwerk – Verpflegung vor Ort

– Sonntag, 17. September ab 13.30 Uhr: Kindervorstellung Henri Dès

Tickets bald erhältlich bei :

– Internet HelloAsso, Ticket net, etc….

– Office de tourisme Duras,

– Carrefour Contact Duras, Eymet, Vélines, Monségur und Caudrot

– Intermarché Miramont de Guyenne, Pellegrue,

– Carrefour Market Marmande,

– E-Leclerc Pineuilh, Marmande

– Piscine de l’Atlantide 7 rue Gustave Eiffel La Réole

– Tabakladen Pellegrue

– Café du midi Soussac

