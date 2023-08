Visite guidée de Duras par Annie Servant, Raconteuse de Pays Duras, 15 septembre 2023, Duras.

Duras,Lot-et-Garonne

Duras c’est un château, un monument historique,

Duras c’est un vignoble et des vins appréciés bien au-delà de l’Aquitaine, rouges, blancs et maintenant rosés,

Duras c’est une écrivaine qui compte dans la littérature française, Mais Duras, pour moi, c’est le lieu de mon enfance, c’est un paysage, c’est une vallée, c’est un coteau, des terres riches de productions agricoles variées et un village où la vie s’écoule à l’ombre d’un monument à l’histoire millénaire.

Je vous emmène pour une balade à la croisée des rues et des “ruets”. Entre passé et présent, je vous ferai partager mon nouveau regard sur la vie de ce village pleinement ancré dans son temps.

Sur rendez-vous téléphonique.

Rendez-vous à 10h à la Croix place Jean Bousquet à Duras.

Maximum 10 personnes..

2023-09-15 fin : 2024-07-03

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Duras is a château, a historic monument,

Duras is a vineyard and wines appreciated well beyond the Aquitaine region, red, white and now rosé,

But for me, Duras is the place where I grew up, it’s a landscape, a valley, a hillside, land rich in varied agricultural production and a village where life flows in the shadow of a monument with a thousand years of history.

Let me take you on a stroll through the streets and ?ruets? Between past and present, I’ll share with you my new perspective on the life of this village fully anchored in its time.

By appointment only.

Meet at 10 a.m. at the Croix place Jean Bousquet in Duras.

Maximum 10 people.

Duras es un château, un monumento histórico,

Duras es un viñedo y unos vinos apreciados mucho más allá de Aquitania, tintos, blancos y ahora rosados,

Pero para mí, Duras es el lugar donde crecí, un paisaje, un valle, una ladera, una tierra rica en productos agrícolas variados y un pueblo donde la vida transcurre a la sombra de un monumento con mil años de historia.

Permítame que le lleve de paseo por sus calles y « ruets ». Entre pasado y presente, compartiré con usted mi nueva perspectiva sobre la vida de este pueblo plenamente arraigado en su tiempo.

Sólo con cita previa.

Cita a las 10 h en la Croix place Jean Bousquet de Duras.

Máximo 10 personas.

Duras ist ein Schloss, ein historisches Denkmal,

Duras ist ein Weinberg und Weine, die weit über Aquitanien hinaus geschätzt werden, Rot-, Weiß- und jetzt auch Roséweine,

Duras ist eine Schriftstellerin, die in der französischen Literatur eine wichtige Rolle spielt. Aber Duras ist für mich der Ort meiner Kindheit, eine Landschaft, ein Tal, ein Hügel, ein Land, das reich an verschiedenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, und ein Dorf, in dem das Leben im Schatten eines Denkmals mit einer tausendjährigen Geschichte verläuft.

Ich nehme Sie mit auf einen Spaziergang an der Kreuzung der Straßen und der « Ruets ». Zwischen Vergangenheit und Gegenwart lasse ich Sie an meinem neuen Blick auf das Leben in diesem Dorf teilhaben, das voll und ganz in seiner Zeit verankert ist.

Nach telefonischer Vereinbarung.

Treffpunkt: 10 Uhr am Croix place Jean Bousquet in Duras.

Maximal 10 Personen.

