Berticot Music Tub : Soirée musicale dans les Jardins de Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Catégories d’Évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Berticot Music Tub : Soirée musicale dans les Jardins de Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande, 4 août 2023, Duras. Soirée musicale à Berticot . A 19h30 repas concert dans les jardins de Berticot sur réservation..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

1360 Route de Sainte Foy la Grande Berticot

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Musical evening at Berticot . At 7:30 pm, concert dinner in the gardens of Berticot, reservation required. Velada musical en Berticot. A las 19.30 h, cena-concierto en los jardines de Berticot (reserva obligatoria). Musikalischer Abend in Berticot . Um 19:30 Uhr Konzertmahlzeit in den Gärten von Berticot (Reservierung erforderlich). Mise à jour le 2023-02-22 par OT du Pays de Duras – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Duras, Lot-et-Garonne Autres Lieu 1360 Route de Sainte Foy la Grande Adresse 1360 Route de Sainte Foy la Grande Berticot Ville Duras Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras

1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duras/

Berticot Music Tub : Soirée musicale dans les Jardins de Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande 2023-08-04 was last modified: by Berticot Music Tub : Soirée musicale dans les Jardins de Berticot 1360 Route de Sainte Foy la Grande 1360 Route de Sainte Foy la Grande 4 août 2023 1360 Route de Sainte Foy la Grande Duras

Duras Lot-et-Garonne