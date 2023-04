Spectacle de mousquetaires au combat Château de Duras, 8 juillet 2023, Duras.

Lors de votre visite du Château, du 8 au 26 juillet, profitez d’un spectacle de mousquetaires au combat.

« Entrez dans le monde de bravoure. Un spectacle qui émerveillera petits et grands ! »

Votre billet d’entrée au château est valable toute la journée. Vous pourrez donc revenir voir le spectacle en après-midi.

Durée 30 minutes.

Photos non contractuelles.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-26 15:00:00. EUR.

Château de Duras

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



When you visit the Castle, July 8-26, enjoy a Musketeers in Combat show.

« Enter the world of bravery. A show that will amaze young and old! »

Your ticket to the castle is valid all day. You can therefore come back to see the show in the afternoon.

Duration 30 minutes.

Non-contractual pictures

Durante su visita al castillo, del 8 al 26 de julio, disfrute de un espectáculo de mosqueteros en combate.

« Entre en el mundo de la valentía. Un espectáculo que sorprenderá a grandes y pequeños »

Su entrada al castillo es válida para todo el día. Por lo tanto, puede volver a ver el espectáculo por la tarde.

Duración 30 minutos.

Fotos no contractuales

Genießen Sie bei Ihrem Besuch des Schlosses vom 8. bis 26. Juli eine Vorstellung der Musketiere im Kampf.

» Treten Sie ein in die Welt der Tapferkeit. Eine Show, die Groß und Klein in Staunen versetzt! »

Ihre Eintrittskarte für das Schloss ist den ganzen Tag über gültig. Sie können also am Nachmittag wiederkommen, um sich die Show anzusehen.

Dauer: 30 Minuten.

Nicht vertragliche Fotos

