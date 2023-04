Ateliers cuisine et rituels selon la diététique chinoise appliquée à l’occident 3 Place du 11 Novembre, 15 avril 2023, Duras.

Les bases d’une alimentation pleine de vitalité. Comment composer son repas.

De 3h à 5h30 d’ateliers cuisines selon la diététique chinois appliquée à l’Occident. Explications des bienfaits des aliments utilisés, fiches recettes, tous en cuisine et dégustation, cueillette pour certains ateliers.

Uniquement sur inscription auprès d’Agnès au 06.32.10.42.86..

3 Place du 11 Novembre

The basics of a healthy diet. How to compose a meal.

From 3 to 5h30 of cooking workshops according to Chinese dietetics applied to the West. Explanations of the benefits of the foods used, recipe cards, all in the kitchen and tasting, picking for some workshops.

Only on registration with Agnès at 06.32.10.42.86.

Los fundamentos de una dieta sana. Cómo componer una comida.

De 3 a 5h30 de talleres de cocina según la dietética china aplicada a Occidente. Explicaciones sobre los beneficios de los alimentos utilizados, fichas de recetas, todo en la cocina y degustación, picking para algunos talleres.

Sólo en el registro con Agnès en 06.32.10.42.86.

Die Grundlagen einer vitalen Ernährung. Wie man seine Mahlzeit zusammenstellt.

3 bis 5,5 Stunden Kochworkshops nach der chinesischen Ernährungslehre, die auf den Westen übertragen wurde. Erklärungen zu den Vorteilen der verwendeten Lebensmittel, Rezeptkarten, alle in der Küche und Verkostung, Pflücken für einige Workshops.

Nur nach Anmeldung bei Agnès unter 06.32.10.42.86.

