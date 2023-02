Duras fête son vin, 5 août 2023, Duras .

Duras fête son vin

Sous la halle de Duras & dans le village Duras Lot-et-Garonne

2023-08-05 – 2023-08-05

Duras

Lot-et-Garonne

5 5 EUR Samedi : 20h Bodega du rugby

Dimanche : 10h Salon des vins sous la halle couverte, 11h intronisations,

Concerts. A 23h Mapping au Château

De 15h à 18h animations pour les enfants dans le village avec déambulation de bulles géantes et clown et conteuse dans la salle Louise Félicité. Espace enfants toute la journée.

Restauration sur place avec restaurant et bodega du rugby midi et soir.

Les vignerons présents : Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg…

Samedi : 20h Bodega du rugby

Dimanche : 10h Salon des vins sous la halle couverte, 11h intronisations,

Concerts. A 23h Mapping au Château

De 15h à 18h animations pour les enfants dans le village avec déambulation de bulles géantes et clown et conteuse dans la salle Louise Félicité. Espace enfants toute la journée.

Restauration sur place avec restaurant et bodega du rugby midi et soir.

Les vignerons présents : Domaine Saint Nazaire, Domaine les bertins, Domaine d’eybro, Domaine KL, Les vignerons de Berticot, Les cours Clos Fasy, Domaine de Ferrant, Château grand Pierre, Château La grave Béchade, Domaine de Laulan, Château molhière, Domaine du Verdier, Domaine de Laplace, Vignobles Mauro Guicheney, Domaine du Grand Truchasson chateau Coulinet, Domaine du vieux bourg…

Association Saint Vincent

Association SAint Vincent

Duras

dernière mise à jour : 2023-02-07 par