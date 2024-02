Durance Festival 2024 Châteauroux-les-Alpes, vendredi 12 juillet 2024.

Durance Festival 2024 Châteauroux-les-Alpes Hautes-Alpes

L’esprit de cet évènement est un rassemblement des amoureux de la rivière et de sports de pagaies (Kayak, canoë, stand up paddle, raft).

Au rendez-vous du sport, des moments de partages, des concerts et de la bonne humeur !

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Camping New Rabioux

Châteauroux-les-Alpes 05380 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur info@kayaksession.com

