DURAN « The Venomous Rift in Humanity Tour » @ La Turbine ! La Turbine Roubaix, vendredi 2 février 2024.

La Turbine accueille DURAN, le rockeur japonais pour un concert exceptionnel et exclusif !

Influencé par Hendrix, Led Zeppelin et Prince, on lui trouve un lien de parenté avec les White Stripes… Vendredi 2 février, 19h00 La Turbine Concert gratuit

La Turbine accueille DURAN , le guitar hero japonais pour un concert exceptionnel et exclusif à Roubaix !

DURAN, auteur compositeur interprète considéré comme un prodige de la scène rock au pays du soleil levant, et reconnu comme l’un des plus grands guitaristes japonais.

Influencé par Hendrix, Led Zeppelin et Prince, on lui trouve un lien de parenté avec les White Stripes ou encore Lenny Kravitz.

A ne pas rater !

Duran/La Turbine