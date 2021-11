Brest Brest 29200, Brest Dur dur de grandir – Festival Grande Marrée. Brest Brest Catégories d’évènement: 29200

Brest

Dur dur de grandir – Festival Grande Marrée. Brest, 21 novembre 2021, Brest. Dur dur de grandir – Festival Grande Marrée. Patronage Laïque du Pilier Rouge 2 Rue de Fleurus Brest

2021-11-21 10:30:00 – 2021-11-21 11:10:00 Patronage Laïque du Pilier Rouge 2 Rue de Fleurus

Brest 29200 Qui a Peur ?

Qui a Envie ? Qui Refuse ?

Qui est Prêt à Traverser ?

Un spectacle de conte et musique pour les plus de 5 ans. +33 2 98 41 89 76

Un spectacle de conte et musique pour les plus de 5 ans. Patronage Laïque du Pilier Rouge 2 Rue de Fleurus Brest

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

