Atelier ouvert de maroquinerie artisanale Dur à Cuir, 28 mars 2023, Tarare.

Atelier ouvert de maroquinerie artisanale 28 mars – 2 avril Dur à Cuir

Présentation et visite de l’atelier boutique Dur à Cuir

Dur à Cuir 20 rue pecherie 69170 tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Présentation et visite de l’atelier boutique Dur à Cuir nouvellement installé à Tarare après plus de 10 ans à Lyon.

Démonstration de couture machine et de préparation de sacs.

Des chutes de cuir seront distribuées gratuitement durant la semaine.

Du sur-mesure et des personnalisations seront aussi possibles.

Je serai là toute la semaine pour répondre à vos questions et vous accueillir dans ce petit atelier boutique au coeur de Tarare.

Vous y trouverez aussi des ceintures, des bijoux, de la petite maroquinerie et évidement des sacs uniques ou en série limitée !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

dur à cuir