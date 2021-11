Duquende Rocher de Palmer, 5 mars 2022, Cenon.

Dans Duquende, il y a duende. Voir sur scène Juan Rafael Cortés Santiago, l’une des plus grandes voix flamenca actuelles, c’est approcher de près cet émoi mystérieux et envoûtant. Duquende affirme avoir appris à chanter dans le ventre de sa mère. Manifestement déjà possédé par le duende, le futur cantaor, né à Barcelone dans une famille de gitans, connut sa première scène à l’âge de 7 ans ! Un an plus tard, sa carrière démarrait, aux côtés de Camarón de la Isla, légende flamenca dont il perpétue l‘œuvre. En 1997, il rejoignit le septet de Paco de Lucia et s’associa ensuite à d’autres grands guitaristes comme Tomatito ou Vicente Amigo. Puriste, Duquende est également ouvert à des collaborations inédites, explorant la fusion avec le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz. Chanter le flamenco est pour lui une manière de vivre (Forma de Vivir), entre maîtrise absolue et émotions extrêmes. Sa voix, dans un voile ou un cri déchirant, témoigne avec panache des souffrances du peuple gitan. Galvanisant!

