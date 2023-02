DUPLEX MAELSTROM LE 360 PARIS MUSIC FACTORY, 9 mars 2023, PARIS.

LA FABRICA SPECTACLES présente ce concert Electro-pop parsemée de musiques du monde et d’atmosphères cinématographiques Duplex est la rencontre de deux musiciens renommés de la scène belge – Didier Laloy et Damien Chierici. Ceux qui connaissent leurs œuvres respectives pourraient être surpris de leur collaboration, car c’est aussi la rencontre de deux générations et deux univers musicaux qui au départ n’étaient pas forcément appelés à se croiser un jour. Olivier Cox à la batterie et Quentin Nguyen aux claviers complètent le line-up du groupe. Le résultat de cette rencontre créative est Maelstrom – un carnet de voyages rêvés, surréalistes et fantasmés parsemé de musiques du monde, d’électro-pop et d’atmosphères cinématographiques. Distribution : ARC Music/ Disques Dom Ouverture des portes 30 minutes avant le concert.

LE 360 PARIS MUSIC FACTORY PARIS 32 RUE MYRHA Paris

