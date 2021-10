Grane Grane Drôme, Grane Duplex Grane Grane Catégories d’évènement: Drôme

Grane

Duplex Grane, 17 octobre 2021, Grane. Duplex 2021-10-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-17 Place du champ de Mars CRA de Grâne

Grane Drôme Grane Nous sommes très heureux, de vous inviter, à assister, à la célébration, de notre spectacle DUPLEX, le jeu de l’amour, du hasard et de tous ces trucs-là !

Après 7 représentations faisant la joie de plus de 400 spectateurs. lesartsdeclines@gmail.com +33 6 81 72 79 92 http://www.lesartsdeclines.com/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Grane Autres Lieu Grane Adresse Place du champ de Mars CRA de Grâne Ville Grane lieuville 44.73221#4.92499